Antofagasta reclamó a la ANFP el pago de 3,1 millones de dólares adeudados por la venta del CDF

Tras más de tres años, Deportes Antofagasta exigió a la ANFP el pago de 3,1 millones de dólares adeudados por la venta del Canal del Fútbol.

Gracias a la operación de la estación televisiva, los equipos afiliados al fútbol profesional recibieron aquella cifra, excepto el cuadro "puma", que estaba en medio de un juicio para determinar la propiedad del club.

"En ese juicio, en su momento, la ANFP adoptó la medida precautoria para la retención de los dineros. Esto úlitmo quedó sin efecto", explicó Mauricio Moreno, director del equipo antofagastino, al diario El Mercurio.

La Corte Suprema falló a favor de la actual dirigencia del CDA, por lo que desde la institución pidieron al ente rector del balompié rentado que haga entrega del monto sin pagar. "Se le notificó judicialmente a la ANFP el 28 de abril. Acto seguido, nosotros enviamos cartas, la primera el 10 de mayo al presidente Pablo Milad, con copias al oficial de cumplimiento y la secretaría ejectuiva", relató Moreno.

"Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial", agregó el asministrativo, indicando que quieren el abono sin cuotas. "No vemos por que no habríamos de recibirlo completo. Lo queremos tal cual, íntegro, que es lo que corresponde", cerró.

La respuesta desde la oficinas de Quilín respecto al tema fue escueta. "Estamos al tanto de esta resolución. Se está viendo el tema", indicaron al citado medio.

Este cobro se suma a una complicado presente financiero para la ANFP, que prevé pérdidas de 4 mil millones de pesos hasta final de 2022, los cuales podrían elevarse hasta los 7 mil millones debido a otras situaciones acaecidas en los últimos años. En caso de no obtener respuesta, Antofagasta recurrirá a los tribunales.