Corte de Apelaciones declaró inadmisible recurso de la ANFP por casas de apuestas online

Un duro golpe recibió este miércoles la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ya que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió no acoger el recurso de protección contra el oficio de la Subsecretaría de Justicia que la obligaba a terminar con sus contratos con casas de apuestas.

"Se desprende que su contenido excede las materias que pueden ser objeto del mismo atendida su naturaleza cautelar, puesto que la solicitud que se realiza abarca aspectos que demuestran que el objeto de la recurrente es impugnar la aplicación de una norma legal, y en especial, atendido lo resuelto recientemente por la Corte Suprema", reza el fallo judicial.

Tras conocer la sentencia, desde Quilín se emitió un comunicado donde la ANFP avisó que "apelará ante la Excelentísima Corte Suprema" para resolver la controversia.

En el escrito se señala que "en su recurso de protección, la ANFP reclama exclusivamente que el Oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales que señala la ley, ya que el Subsecretario en lugar de presentar su respectiva demanda ante un juez, instruyó administrativamente que se ponga fin a contratos vigentes".

"Para esto, ni el Ministerio de Justicia ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales, como no las tiene ningún órgano administrativo ni Superintendencia en Chile", complementó.

Asimismo, subrayó que "en este recurso de protección no se discute, por lo tanto, la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas en línea, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte. La ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido".