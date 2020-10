Harold Mayne-Nicholls sobre la ANFP: A Jadue le dije traidor y Salah no dejó ningún legado

El ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls recordó su salida de entre rector del fútbol chileno y desclasificó una conversación con Sergio Jadue. Además, cuestionó los ciclos de Arturo Salah y Sebastián Moreno.

Mayne-Nicholls dijo a El Mercurio que "cuando me fui, hablé con Jadue, en una oficina. 'Eres un traidor y esa gente siempre termina mal'. Cargo de conciencia no tengo porque se lo dije a la gente que lideró la campaña para sacarme. Yo lo advertí, con antecedentes, a la FIFA. En 2011. Y me costó la salida de la FIFA. Y después me costó un castigo. Como dice la canción, a ese muerto no lo cargo yo".

Además, rememoró que intentó advertir a varias autoridades sobre Jadue y "uno solo me escuchó: Alberto Espina (Senador en aquel entonces). El me invitó a su casa un día antes de las elecciones y estaba con Peter Hiller, accionista de la U. Espina me dice 'es dirigente de la U, está dispuesto a ir de candidato a presidente'".

"Me pareció buena idea. 'No dejes a la ANFP en manos de ladrones', le pido. Hiller me dice que es meterse en un cacho, que se va a ir Marcelo Bielsa. 'No, sí tú vas de candidato me la juego para que Bielsa se quede', le prometí. Al otro día llamaron a Federico Valdés o a José Yuraszeck, no recuerdo. Y creo que Yuraszeck le dice 'no, nuestra palabra está comprometida con Jadue y vamos con él', añadió.

Sobre Salah expresó: "Cuando viene todo el escándalo, aparece Arturo Salah. Y creí que haría la revolución que siempre insinuó hacer. Y no lo hizo. No se ve, lamentablemente. ¿Dónde está lo que quedó, el legado? Está bien, el orden administrativo y financiero, pero eso es para un banco, una empresa. Acá se necesitaba la transmisión de una pasión que sirva de legado para la comunidad. Y eso no se ve por ninguna parte".

"Salah fue el único presidente de la ANFP que fue futbolista, entrenador, entrenador de la selección, presidente de Colo Colo, director del IND... No habrá nadie igual. Piensas 'este gallo hará una revolución', y nada. Después vino Sebastián Moreno, quien no enganchó, no se dio cuenta de la responsabilidad de lo que hacía, no buscó aliados... Ahora está Pablo Milad. Espero que con su experiencia en política haga muchas cosas", cerró.