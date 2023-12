Juan Tagle: En la ANFP se comunican mal las cosas, se improvisa en las declaraciones

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la gestión de Pablo Milad como timonel de la ANFP y sostuvo que no hay buena comunicación a la opinión pública de las decisiones que se toman en el organismo.

Tagle habló de Milad en La Tercera: "uesta un poco aconsejarlo. Le doy mi opinión en muchas cosas, muchas veces no me han hecho caso. El tema de cómo se comunica a la opinión pública las actividades del fútbol es muy deficiente. Eso no es solo de Pablo, viene de antes. Hay como una indolencia frente a la opinión pública que me impacta. Se comunica mal, no se explican las decisiones, se improvisa muchas veces en las declaraciones. Eso a Pablo (Milad) se lo he dicho muchas veces. Yo cuando salgo a hacer una conferencia, me preparo. En el fútbol le pasa a Pablo, a otros presidentes, se hacen respuestas en temas delicados".

"Está el caso Jordhy Thompson, el caso de las arqueras del fútbol femenino. Son improvisaciones en respuestas en las que uno tendría que ser muy cuidadoso. Ha hecho cosas importantes, hay mejoras en la profesionalización de la ANFP. Pero hay un tema de mal manejo de la agenda pública. También está la relación con el gobierno que ha sido difícil, súper difícil, que sufrió un daño después de la filtración de los WhatsApp, que ha costado reconstruirla. Este Mundial Sub 20 es una nueva oportunidad, pero hay muchas desprolijidades", añadió.

Además, descartó tener una opinión más, importante que otros presidentes en el organismo: "No manejo ni por cerca la ANFP. Traté de impulsar un tercer torneo y nos fue mal. Soy crítico de cómo el directorio manejó el tercer torneo, se lo dije en el Consejo de Presidentes. Ahora el sexto extranjero. La ANFP es difícil de manejar. Pablo (Milad) ha tenido muchas dificultades, le ha costado mucho ejercer su cargo, ahora tiene una gran oportunidad con el Mundial sub 20. Tiene finalmente un logro importante, pero ha tenido muchas dificultades".

Por último, criticó la incorporación de un secto extranjero para los clubes en las bases del fútbol chileno: "Estoy muy decepcionado con lo que pasó en el Consejo. Una decisión así debió ser trabajada, evaluada. Saber qué opinión tiene el Sifup, no porque ellos tengan que decidirlo, pero sí porque es importante saber su opinión. Fue sorpresivo, porque en el documento del borrador del directorio de las bases no venía ese cambio. Venía cinco extranjeros. Se fue mostrando los puntos que había cambios y alguien levantó la mano y dijo que quería revisar el tema de los extranjeros".