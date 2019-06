La ANFP definirá este sábado la situación de los duelos pendientes de Primera División

El gerente general de la ANFP, Claudio Tessa, aseguró tras sostener una extensa reunión con el Sifup que este sábado se definirá junto a los clubes invoclucrados la situación de los duelos pendientes de Primera División.

Para el domingo están programados los choques entre Universidad Católica y Unión Española, correspondiente a decimocuarta fecha, y de Everton ante Cobresal válido por la cuarta jornada.

Sin embargo, tras el llamado a paro por parte del sindicato de futbolistas por el conflicto entre el ente regidor del balompié nacional y Naval de Talcahuano, no hay certeza de si los encuentros serán pospuestos o si se disputarán con juveniles.

Sobre esto, Tessa inidicó que "por el momento la fecha se juega en Segunda División y en Primera B. Con respecto a los partidos reprogramados de Primera tuvimos una reunión previa con los clubes. Mañana temprano nos vamos a juntar para tomar alguna decisión final respecto a estos partidos reprogramados".

"Es importante señalar que la situación de la Primera División pensando en los jugadores es un tema distinto. El que no se jueguen los partidos que faltan hace que no se cierra la rueda, y si esto ocurre no se puede abrir la temporada de pases y tampoco ellos pueden terminar su temporada de manera normal y tomar sus vacaciones", agregó.

Por su parte, el presidente del Sifup Gamadiel García sostuvo tras la cita que "el paro continúa indefinidamente. Lamentamos que en la reunión del día de hoy que fue bastante extensa no hayamos llegado a ningún acuerdo".

"Si bien hay algunos acercamientos correspondientes al tema de Naval, creemos que hay otras garantías que no se nos dieron el día de hoy, como por ejemplo suspender la fecha de la Primera B y de la Segunda División Profesional, porque creemos que deportivamente van a haber equipos muy afectados", apuntó el ex jugador.