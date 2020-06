La sombra de Sergio Jadue se deja ver en las elecciones para la presidencia de la ANFP

El presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, cuestionó los supuestos vínculos del candidato a la testera de la ANFP, Pablo Milad, con el ex timonel del ente rector, Sergio Jadue.

El mandamás de los aconcagüinos, quien integra el bloque Futuro del Fútbol que impulsa la candidatura de Lorenzo Antillo, se manifestó en redes sociales luego de que el ex intendente del Maule asegurara en una entrevista con La Tercera que no tiene relación con el dirigente que actualmente es investigado por la justicia estadounidense.

Ante esto, Delgado emplazó a Milad en su cuenta de Twitter y le preguntó: "¿Es cierto que lo bloqueaste? ¿No tuviste más contacto mientras estaba en USA? ¿Qué harías si se demuestra lo contrario? ¿Cómo lo explicarías? Sería grave si un candidato a la ANFP no dijera la verdad ante la consulta periodistica".

En conversación con el citado medio, Delgado dijo que "tengo entendido que Milad, como muchos de nosotros, tenía muy buena relación con Jadue. No me sorprendería que haya seguido teniendo contacto. Inclusive, hay rumores de que alguien tiene en su poder algunos chats que certifican ese hecho".

"De ser así y estar comprobado, sería complicado que Pablo haya mentido. ¿Tan grave sería reconocer esa posibilidad? ¿O es más grave decir que bloqueó a Jadue y que se demuestre que no es así? De ser cierto, lamentablemente, Milad quedaría mal parado", agregó.

El Mercurio reveló las conversaciones de WhatsApp a las que hace referencia el presidente de San Felipe, las que habrían ocurrido cuatro días antes de que el ex mandamás de Unión La Calera abandonara el país escoltado por la policía.

En ellas, Milad le dice a Jadue: "Hola primo, quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que quieras y en lo que te pueda ayudar. Te lo digo de todo corazón, llámame y me iré a Santiago para lo que necesites. Un fuerte abrazo y cuídate".

"Gracias Pablo, te lo agradezco en el alma", contestó el calerano y agregó minutos más tarde que "me traicionaron".

Luego, el ex Intendente del Maule le aseguró: "Primo, te deseo lo mejor, me preocuparé de que nadie manche tu nombre", y la respuesta de Jadue fue: "me emocionan tus palabras... Ya no queda nadie a mi lado. Todos me traicionaron".

La última conversación registrada es del 26 de noviembre del 2015, en donde Milad le dice al otrora mandamás de la ANFP: "Primo, tú eres el presidente más exitoso en la historia de Chile", a lo que el calerano respondió: "Cierto, esa weá no la borran con nada".

La respuesta de Pablo Milad

Al ser consultado por estas conversaciones, Pablo Milad dijo a El Mercurio que "primero, aclarar que nos tratábamos de primos por ser los dos de origen árabe. En la época en que Jadue se fue a Estados Unidos seguía escribiéndoles a todos los dirigentes, incluido yo, y esos son los chats que hoy filtran para intentar desprestigiarme".

"Aún no se sabía de la investigación del FBI y nos engañaba a todos; nos juró que era inocente, con lágrimas, y cometí el error de creerle", añadió.

Milad cree que lo ocurrido es "una señal de desesperación de unos pocos que quieren seguir operando de mala fe, en momentos que el fútbol necesita que trabajemos unidos".

"Era una conversación entre dos, por lo que solo Jadue pudo filtrarla. Esto demuestra que hoy no existe ninguna relación entre ambos. Lo evidente es que quienes mantienen una relación con él en la actualidad son quienes filtran estos mensajes", apuntó.