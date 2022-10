Lorenzo Antillo: Quiero generar un cambio disruptivo que saque al fútbol de este mal momento

El ex presidente de Audax Italiano Lorenzo Antillo se alista para competir por segunda vez consecutiva en las elecciones de la ANFP y lo hace con la idea de generar un cambio en el complejo momento que vive el fútbol chileno.

"Salí en febrero del fútbol, pero he hablado con muchos clubes, siempre me he mantenido en contacto y tengo un apoyo importante para ser candidato y postular a la ANFP. Estamos en un momento súper complejo, donde hay que generar un punto de quiebre: o seguimos en picada o tomamos la decisión de recuperar la industria, que es lo que propongo, a través de un nuevo trato, una nueva forma de gestión, para sacar al fútbol del abismo al que nos encaminamos. Estoy disponible, los clubes deben definirse", dijo Antillo en entrevista con El Mercurio.

"Con la experiencia de la elección pasada, prefiero no hacer cuentas. Sabemos que no habrá unanimidad, tampoco la busco, porque todavía quedan muchos clubes que buscan el beneficio personal y eso es lo que debemos cambiar. Tengo una base importante, pero lo vital es que los clubes decidan si quieren recuperar y cambiar el triste presente de esta industria. Estamos en el momento preciso para generar el quiebre. Siempre se puede estar más mal y eso es lo que queremos evitar, porque hoy pareciera que vamos hacia un barranco", añadió quien perdiera precisamente ante Pablo Milad hace dos años.

Antillo explicó su motivación: "No es fácil tomar hoy la ANFP, por todo lo que se vive en el fútbol, y tampoco tengo la necesidad de ser presidente de la ANFP, pero quiero generar este cambio disruptivo que saque al fútbol de este mal momento. Quiero encaminar en los próximos cuatro años al fútbol chileno a un nuevo sitial. Para liderar este proyecto tengo que dejar los negocios familiares, con el costo que ello implica, pero si no supiera que tengo un apoyo importante ni siquiera me molestaría en pelear por esto. Tenemos una base importante de clubes que nos hace pensar que esto es factible", dijo.

"Prefiero no calificar la gestión de Pablo, porque también hay que ser justos y decir que le tocó un período complejo, el de la pandemia, que se pudo soslayar y superar. Sin embargo, él mismo ha dicho que el principal logro de su administración es la digitalización y centralización de los contratos de los futbolistas profesionales. Si ese es su principal logro, será la gente la que califique si eso es suficiente o no... Hay que fortalecer la gestión de la ANFP, para que sea más profesional, más alineada a los nuevos tiempos, con una administración moderna. Tenemos que robustecer la competitividad de todas las ligas. En el fútbol joven hay que cambiar radicalmente varias cosas: se está trabajando de buena manera en su planificación, pero sigue habiendo problemas preocupantes, pues, por ejemplo, se suspenden partidos con los equipos en pleno vuelo. Llegan a su destino y se enteran que no juegan. Eso hay que erradicarlo, son la base de las futuras selecciones", comentó antes de referirse al bullado caso de Byron Castillo.

"Pablo (Milad), por su cargo, tenía la obligación de actuar, no había otra opción si es que el jugador o la Federación ecuatoriana hubiesen hecho algo incorrecto. De igual modo, me parece que insistir tanto fue extemporáneo y que irse en contra de la persona no era lo más correcto, para eso está la justicia ordinaria, no la FIFA ni el TAS. Además de que hay un gasto económico, se genera una ilusión en la gente que no tiene mucho asidero y también genera cosas que son negativas en contra de la selección, del país. Se hizo lo que se tenía que hacer, la FIFA no nos dio la razón y para temas de justicia ordinaria están los tribunales. Es mejor concentrarse en un nuevo proceso que seguir insistiendo", comentó.

De cara a una eventual gestión, Antillo comentó que "en la selección hay que trabajar teniendo como meta final la clasificación al Mundial. Debemos recuperar el valor de los clubes, para revalorizar la industria. Hoy nuestro ranking, a nivel de ligas, es paupérrimo y no puede ser que semana a semana no tengamos espectáculos adecuados o que por temas de seguridad no se puedan desarrollar partidos o que haya regiones que no quieran recibir algunos encuentros. La recuperación de los espectáculos no solo debe ser con los clubes, también con el Gobierno, para garantizar partidos sin incidentes. No puede seguir siendo una manifestación de violencia y delincuencia. Hay muchas cosas por hacer, como separar la Federación de la ANFP, un punto relevante en la nueva gestión".