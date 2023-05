Milad habló otra vez sobre "impasse" de los WhatsApp: No me daban ganas ni de salir a la calle

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al caso de la filtración de una conversación por WhatsApp con los presidentes de clubes que generó fricciones con el Gobierno a propósito de una serie de medidas para combatir la violencia en los estadios.

"Doy por superado el impasse, primero porque he conversado con parte de los ministros respecto a la situación y entregué mis disculpas públicas por los términos. No fue la finalidad minimizar las acciones del Gobierno para forzar una idea, a lo mejor no fue el lenguaje más adecuado", expresó este martes.

"El foco más importante es trabajar en erradicar la violencia en los estadios, eso fue un impasse, una situación puntual que no va a empañar el trabajo que está por sobre todo eso, que es que la gente vaya con seguridad al estadio", indicó.

En ese sentido siguió declarando que "si filtráramos WhatsApp de todos ustedes que están acá nos encontraríamos con sorpresas. Lo único positivo que me dijeron amigos fue que ahora escribimos con cuidado los Whatsapp".

"Sirvió de experiencia, fue bastante dura por lo demás, porque con todo esto no me daban ganas ni de salir a la calle, pero es parte de la situación que ya está superada y hay que seguir trabajando", sostuvo.

"Creo que sirvió bastante esto, primero para tener las alarmas de gente que no quiere al fútbol... es dañar lo de todos, al final yo soy el presidente de todos los clubes", completó.