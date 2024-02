Milad y el Registro Nacional de Hinchas: A contar el 1 de enero de 2025 va a ser obligatorio

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio a conocer junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de una reunión que sostuvieron en La Moneda, que el Registro Nacional de Hinchas será obligatorio desde el 1 de enero de 2025, con un plan piloto que se extenderá por todo este 2024, en partidos de Clase A.

Milad comentó que: "Entregamos nuestra planificación establecida en planes pilotos hechos en diferentes partidos, también la instalación de este sistema requiere tecnología, que las ticketeras tengan la capacidad digital para ir y venir a la central de información, donde se va a validar a cada una de las personas que se encuentre validada, pero quedamos en la instalación en un proceso a través de planes pilotos, de aquí a agosto comenzar de forma definitiva y con la ley implementada el 1 de enero de 2025, que sea obligatorio para todas las personas que asistan a los estadios en Chile".

Sobre por qué se amplió el plazo de imprescindibilidad del registro, el timonel del fútbol chileno dijo: "Nosotros presentamos los fundamentos de no poder incorporar esto en una semana porque requiere un proceso de instalación, requiere también una adaptación de todas las ticketeras, no hay una sola ticketera para todos los clubes, hay 14, y tenemos que unificar y licitar por normativa interna, nosotros como ANFP tenemos que licitar la empresa que se va a hacer cargo de esto,. También la normativa nos exige, a través de los estatutos, la transparencia de estos costos elevados que va a ser la implementación de este sistema, para asegurar que las personas que entren a los estadios no tengan prohibición de ingreso y también las personas que hagan desmanes sean identificadas rápidamente con la prohibición inmediata del ingreso a cualquier estadio de Chile".

Consultado puntualmente sobre el duelo de Universidad de Chile ante Audax, de este fin de semana (sábado a las 18.00 horas): , expresó: "Este fin de semana sí (se va a implementar el registro), después se va a estructurar y se va a planificar cada uno de los partidos que tendrán como exigencia el Registro Nacional de Hinchas, pero va a estar planificado y anunciado con mucha anticipación, principalmente, los partidos de alta convocatoria", dijo.

"El local debe tener la tecnología, no se requiere una tecnología específica porque hay ticketeras que poseen los elementos digitales adecuados para establecer la conexión con la central de información y que pueda remitir si está registrada o no la persona que va a ingresar al estadio. Por eso he dicho que esto es un proceso, nosotros hemos hecho una organización cronológica de la implementación, que la vamos a coordinar también con la subsecretaría y esto se va a establecer la próxima semana, con fechas, plazos, pero a contar el 1 de enero de 2025 va a ser obligatorio para todas las personas que quieran entrar a un estadio el estar registrado".

Acerca de los compromisos que tendrán este sistema en la primera etapa: "No depende de nosotros las decisiones de qué partidos sí o qué partidos no, va a depender de la Delegación... Se va a planificar con el fixture... Se va a ir aplicando en los partidos que la autoridad determine, principalmente los partidos Clase A".

"La persona se puede inscribir independientemente del día, lo que se va a revisar es que cuando la persona compre la entrada, la va a mandar a un sitio, en el cual se va a determinar si el hincha está inscrito en el registro... Esto sirve para cualquier estadio del país", añadió.