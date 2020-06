Pablo Milad: Estoy seguro que puedo aportar para poner al fútbol en el lugar de excelencia que merece

El renunciado intendente del Maule, Pablo Milad, reconoció que tomó la decisión de dar un paso al costado de su cargo como autoridad regional para "reencontrarse" con el fútbol y llevarlo al lugar "de excelencia que merece", lo que permite suponer que se sumará como candidato a la testera de la ANFP.

"Hoy he tomado una difícil decisión y desués de mucho reflexionar, di un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes", dijo este lunes el ex presidente de Curicó Unido.

"Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro que puedo aprotar de manera muy importante para que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece", agregó Milad.

Además, Milad apuntó a que "sé que cumplí mi etaapa como intendente, muchos podrán criticarme y no entender, pero no me juzguen porque entregué todo día a día".

Milad asoma como casi seguro candidato a la testera de la ANFP, donde ya figura como una de las opciones a la presidencia el timonel de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, además de Harold Mayne-Nicholls, Juan Tagle y Jorge Contador.