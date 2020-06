Pablo Milad: Por supuesto que le daría cupos al bloque de Lorenzo Antillo en pos de la unidad

El candidato a la presidencia de la ANFP Pablo Milad se mostró a favor de entregarle cupos en su directorio al bloque del otro postulante al máximo sillón del fútbol chileno, Lorenzo Antillo, con la idea de armar un plan de gobierno "común" en pos del desarrollo de la actividad.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, respondió que "por supuesto" que está a favor de dar espacio al dirigente de Audax Italiano.

"Lo hablé con lorenzo. Tengo una muy buena relación y una buena opinión de él, de su familia y el gran trabajo que ha hecho en Audax", manifestó el ex intendente de la Región del Maule.

"Hay que pensar en algo que nos une, que es el fútbol, independiente de la rivalidad en 90 minutos. Creo que la intención de esta lista de unidad sería para mí algo estupendo, porque unificaríamos criterios, trabajaríamos en conjunto y se desarrollaría un plan de gobierno común en pos del fútbol chileno, que es lo que queremos todos", remarcó.

Sobre su renuncia a la intendencia

Consultado por su criticada renuncia al cargo de autoridad regional, en medio de una pandemia, explicó que "siempre he estado vinculado al deporte" y que en su cargo "tenía una función administrativa, porque el Ministerio de Salud toma las decisiones. Si hubiesen dependido de mí la pandemia y los procesos preventivos, no habría renunciado jamás".

Por otro lado se mostró a favor de tener mayor transparencia en el fútbol chileno, sobre todo en relación a los representantes de jugadores que sean dueños de clubes, y también dijo que hubiese elegido a otro entrenador en lugar de Reinaldo Rueda, porque con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli había una línea distinta.

Sobre el futuro del comlombiano, declaró que "hay que respetar los contratos" y que en esa línea, "no tengo un plan B, lo que hay que hacer si llego a ser presidente, es conversar con él y saber cuáles son sus objetivos".

También Pablo Milad, ex mandamás de Curicó Unido, explicó cuáles son sus tres ejes fundamentales para una eventual presidencia en la ANFP, señalando que en primer lugar es "buscar la unidad", con la idea de armar un gobierno desarrollado entre todos los clubes, "no uno solo" debido a que "no podemos estar separados por bandos".

En segundo lugar ubicó a la transparencia en la ANFP, la que "falta mucha", aunque "ha mejorado después de la presidencia de Sergio Jadue, y en última instancia, el desarrollo del Fútbol Joven.