Pablo Milad: "Si se diera, tenemos la disposición para organizar la Copa América lo antes posible"

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se refirió a la posibilidad de que Chile sea organizador de la Copa América 2021 junto a Argentina, debido a la compleja situación social que se vive en Colombia, y manifestó que hay una "total disposición" para llevar a cabo el torneo continental en nuestro país.

"Tengo un respeto y cariño por el presidente de la Federación Colombiana (Ramón Jesurún). Pero, si se diera, tenemos la disposición para organizar la Copa América lo antes posible", declaró a TNT Sports Chile.

Pablo Milad, Pdte. de la @ANFPChile: "Tenemos la disposición para organizar la Copa América"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/hmf6ZqYLw5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 18, 2021

Milad además remarcó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera "ha mostrado la disposición pública para apoyarnos a organizar el torneo", aunque indicó que Conmebol no ha hecho solicitud para esta enorme tarea.

"Conmebol no nos ha contacto, pero yo sí hablé con el presidente (Alejandro Domínguez) para decirle 'aquí estamos'", aseveró Milad.

Milad espera el retorno del público a los estadios en el "mediano plazo"

Pablo Milad, Presidente de la @ANFPChile: "Tengo pena porque la gente no puede ir al estadio"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/CcjOypHDId — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 18, 2021

El mandamás del fútbol chileno también habló sobre la idea del retorno de los hinchas a los estadios y se manifestó optimistas, señalando que las autoridades sanitarias del Gobierno tienen que considerar esta posibilidad en el "mediano plazo".

"La situación de hoy es diferencia hacia dónde vamos caminando. Queremos llegar a un gran número de personas vacunadas y eso condicionará el regreso de la gente a los estadios. Los malls son cerrados y la gente entra sin problemas. Los estadios son abiertos. Las autoridades tienen que considerar esta petición a mediano plazo", explicó.

"Lautaro de Buin presentó una falsificación de contrato a la ANFP"

👀 Pablo Milad explicó la situación de Lautaro de Buin en #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/ECOlNzO3DU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 18, 2021

Milad también fue consultado por los casos de corrupción de Lautaro de Buin y explicó que el equipo "no cumplió con la ley en 2019, pero yo no puedo hacerme cargo de algo cuando yo no era presidente".

Además, comentó que Lautaro de Buin presentó una falsificación de contrato ante la ANFP, ya que existían dos documentos idénticos, firmados por el presidente del club y destinados para el mismo jugador, pero con montos económicos diferentes.

"El documento de menor monto se presentó ante la ANFP, y eso se consideró como falsificación de contrato", detalló Milad.

En la misma línea, se refirió a la denuncia realizada por el periodista Víctor Gómez en el canal televisivo La Red, y explicó que, ante la negativa del medio a entregar las pruebas de corrupción, se hizo una denuncia a la Fiscalía de Alta Complejidad para investigar el caso.

Finalmente, anunció que "ya mandamos estos partidos a una empresa que detecta cualquier tipo de amaño o movimientos de jugadores, análisis biomecánicos, todo a través de una empresa que se dedica a estudiar esto".