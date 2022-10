Ricardo Abumohor: Es el peor momento en la historia del fútbol chileno

Ricardo Abumohor, ex presidente de la ANFP y actualmente propietario del club O'Higgins, habló sobre la crisis del fútbol chileno y aseguró que la actividad vive su peor momento en el país, remarcando que no se ha adaptado a los cambios que han ocurrido en el mundo.

"¿Si es el peor momento de la historia del fútbol chileno? Sin ninguna duda. Porque el mundo cambió, se transparentó. Todo ha tenido que reformularse. Y el fútbol sigue igual, encerrado, escondido, falto de credibilidad", declaró Abumohor a La Tercera.

"En la medida en que nos vayamos dividiendo, cada vez va a ser más difícil. Y en la medida en que no modernicemos nuestros estatutos y reglamentos, como hoy, que para ser presidente de la ANFP hay que tener todos estos requisitos, no estamos abriendo el abanico. Si hoy puedes traer gente hasta de afuera para que maneje esto, pero con transparencia, objetivos claros. Pero aquí las dudas son de todos los días. Que nadie le cree al VAR, a los árbitros, que los dirigentes están preocupados de los negocios", agregó.

El empresario también remarcó que "al fútbol le han perdido el respeto. Cualquiera suspende un partido porque se le ocurrió que hacía demasiado frío. Y le hemos quitado todo el entorno que requiere y que necesita una actividad como esta".

En la misma línea, sostuvo que las sociedades anónimas "tienen la obligación de ser reformuladas, porque no son iguales a otras sociedades anónimas".

"Estas sociedades les pertenecen, en gran porcentaje al país. Puedes ser dueño en la ley de un club, pero en la práctica lo estás administrando. Sin la gente eres nadie", agregó.

Al ser consultado sobre la influencia de los representantes en el mundo del fútbol, Abumohor subrayó que el problema es que "todos se están aprovechando en la medida en que no haya reglamentos, no haya restricciones y no se ponga un coto, un orden. Si el mundo cambió y el fútbol no quiere cambiar".

Finalmente, aseguró desconocer el proyecto de las listas para presidir a la ANFP, pero manifestó cercanía al bloque de Fernando Aguad, oposición del actual presidente Pablo Milad.

"Si tengo que pronunciarme y esto es lo que hay, yo conozco más a la gente que hoy acompaña a Fernando Aguad. Conozco a Andrés Fazio, a Arturo (Salah), a (Arturo) Chahuán. Es gente de fútbol y que tiene menos compromisos. Es mi impresión",