Turner solicitó arbitraje a la Cámara de Comercio por fallida negociación con comisión CDF de la ANFP

La empresa Turner, dueña de TNT Sports Chile (ex Canal del Fútbol), solicitó a la Cámara de Comercio de Santiago un arbitraje ante las fallidas negociaciones con la comisión CDF de la ANFP, por los partidos que no se jugaron en 2019 y los cinco meses sin fútbol durante el 2020.

Según informó La Tercera, Turner exigió una indemnización por las seis fechas del Campeonato que no se jugaron en 2019, producto del estallido social, y por los meses que no hubo torneo el año pasado, debido a la pandemia del Covid-19, acusando que no se cumplieron las 30 semanas de fútbol, por al menos 10 meses, que estipula el contrato.

Tras meses de reuniones, que comenzaron cuando estaba Sebastián Moreno al mando de la ANFP, no hubo acuerdo de reparación y se estima que TNT exige 37 millones de dólares.

Desde Quilín, según la misma información del citado medio, creen que aún pueden encontrar una solución amistosa.