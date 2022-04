Arbitros que fueron despedidos por Javier Castrilli volverán a dirigir en la décima fecha del torneo

La décima fecha del Campeonato Nacional que se jugará a partir de este viernes tendrá un ingrediente especial, ya que varios de los árbitros que fueron despedidos bajo el mandato de Javier Castrilli, y que fueron reintegrados tras la salida del argentino, volverán a estar presentes en casi la totalidad de los partidos.

De acuerdo a lo que indicamos en Al Aire Libre en Cooperativa, los jueces que fueron desvinculados de sus funciones se irán reintegrando a la actividad desde este fin de semana.

Entre los principales nombres que volverán a estar presentes, se encuentran el de Julio Bascuñán, quien dirigirá el encuentro entre La Serena y Unión Española, Piero Maza estará en el VAR del choque entre Universidad de Chile y Palestino y Cristián Garay impartirá justicia en el compromiso que cita a Huachipato y la UC.

La otra cara de la moneda la ven los árbitros que formaron parte de aquel polémico encuentro entre los "Acereros" y Copiapó en la promoción. Cristián Droguett y Loreto Toloza, quienes estuvieron en el VAR, y el juez central de ese duelo Francisco Gilabert no verán acción en esta jornada que se avecina, luego de que se revirtiera la versión sobre la filtración de los audios de ese partido, lo que causó el despido de Castrilli.

Lista de árbitros

Viernes 15 de abril

- La Serena vs. Unión Española, 16:30 horas. Julio Bascuñán.

Sábado 16 de abril

- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 15:00 horas. Rodrigo Carvajal.

- U. de Chile vs. Palestino, 17:30 horas. Fernando Véjar.

Domingo 17 de abril

- Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta, 12:30 horas. Juan Lara.

- Huachipato vs. U. Católica, 15:30 horas. Cristian Garay.

- Colo Colo vs. Cobresal, 18:00 horas. Felipe González.

Lunes 18 de abril

- Ñublense vs. Everton, 18:00 horas. Héctor Jona.

- Unión La Calera vs. O'Higgins, 20:30 horas. Nicolás Gamboa.