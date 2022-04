El descargo de Castrilli: No tengo nada que esconder, con la verdad no ofendo ni temo

El argentino Javier Castrilli se descargó tras ser desvinculado como presidente de la comisión arbitral de la ANFP, señalando sentirse frustrado, aunque se va con la "consciencia tranquila" tras haber dado "todo" para mejorar el referato nacional.

"Siento frustración, me trajeron para una tarea que venía desempeñando, pero la situación y la coyuntura los obliga a tomar esta decisión. Yo no renuncié, es verdad que se me dijo que se iba a suspender la comisión para una investigación, que yo inicié, que yo promoví, que yo cité a los testigos, que yo dije que había que llevar a la justicia para aclarar. Que seguí investigando desde el inicio de mi gestión", declaró el trasandino, de 64 años.

En la misma línea, Castrilli sostuvo que descubrió "irregularidades" y "descabecé a las personas implicadas. Siempre me manejpe con la verdad y transparencia".

Sin embargo, Castrilli apuntó que "se pretende desviar el eje de la discusión", y recordó a que a él lo trajeron para hacer una limpieza en el arbitraje, y que despidiera a los árbitros sin proyección internacional.

"Hemos promovido gente nueva, ustedes (prensa) han visto que no hay escándalos, terminan las fechas y no pasa nada. Resulta ser que estos árbitros se sienten ofendidos y llaman a paro. Yo advertí lo que iba a ocurrir, la resistencia y que podía desencadenar en esto", argumentó.

"Ahora, se pretende desviar el eje de la discusión llevando una investigación que yo promoví, toda la ANFP está de testigo. Siempre me puse al frente de todas las investigaciones. Cada vez que firmaba una boleta, traía al gerente de administración y finanzas para que revisara todo y gracias a eso descubrimos serias irregularidades, fueron descabezados los inculpados, y ahora, ¿pretenden usar eso como excusa para que yo me vaya? No hay problema, agradezco la confianza que me dieron", expresó.

"Yo vine a entregar todo para el arbitraje chileno. No tengo nada que esconder, con la verdad no ofendo ni temo", agregó.

Finalmente, subrayó que "siempre di la cara, atendí a todos los presidentes. Escuché los nombres, y cuando tuve que defender los árbitros, yo saqué la cara. Viví estos seis meses, 24/7 para todos. Vine a entregar todo, me voy con la consciencia tranquila. Y me voy a quedar, para llevar todo a la justicia, lo que quiero es la verdad".

"Le agradezco a todos la posibilidad que me dieron. No me voy con rencor con nadie. Le agradezco a Pablo Milad, al directorio y los presidentes de los clubes, ellos son testigos de mis esfuerzos", concluyó.