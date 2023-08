Felipe González: Desconozco cuáles son las intenciones del señor Castrilli

El árbitro Felipe González, cuestionado por su actuar en el último duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano, sobre todo por el presunto penal sobre Fernando Zampedri, respondió las críticas recibidas por Javier Castrilli, exjefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

"El penal sobre Zampedri no sancionado por Felipe González al considerar 'sin intención' es un error de carácter conceptual tan errático como anacrónico y grave por el tiempo que lleva la modificación reglamentaria que quitó el término 'deliberadamente' e incorporó la 'imprudencia'", expresó el argentino en redes sociales.

Y fue más allá: "Es penal. No importa distancia del balón, dirección de la marcha y otras tantas pavadas que sostiene la ignorancia. Que un árbitro de Primera sostenga esa vieja creencia es una burrada total", añadió en Twitter.

Ante ello, González, que hoy debe dirigir el duelo entre Guaraní y Botafogo por Copa Sudamericana, comentó los escritos del "Sheriff".

"Desconozco cuáles son las intenciones del señor Castrilli. La verdad es que mi enfoque es dirigir cada partido y estar en la dirección del sindicato", dijo a La Tercera.

"La verdad es que yo no hago comentarios de las opiniones de hinchas, ni de exdirigentes, ni de expresidentes, ni de exencargados", agregó.

"No me pronuncio de los comentarios que puedan hacer ellos. Esa es una mirada desde afuera. Yo me debo preocupar de los comentarios que hagan la Comisión de Árbitros actual o la ANFP, que afectan directamente mi trabajo y mis funciones", puntualiza.