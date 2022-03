Patricio Blanca apuntó contra la Comisión de Árbitros: Es lo más pobre que he visto en 20 años ¿

Patricio Blanca, ex árbitro profesional, cesado bajo la adiministración de Javier Castrilli en el referato nacional, hablo con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la actual Comisión de Árbitros de la ANFP, que ha sido cirticada en el último tiempo.

"Los árbitros estamos constantemente conviviendo con el error, pero siempre demostrando una honorabilidad. Nos podemos equivocar, como también acertamos muchas veces, pero siempre priorizando la honestidad", inició, refiriéndose a la polémica del partido Huachipato-Copiapó en la Promoción 2021.

"Yo creo que es una situación que denosta y empeora aún más la situación que teníamos a nivel institucional en el arbitraje. Es una situación gravísima, y es esta Comisión la que tiene mayor responsabilidad con respecto a eso", añadió.

Luego, el ex silbante apuntó duramente a la gestión de los árbitros. "Con la llegada de esta Comisión, el trabajo que ha tenido es lo más pobre que yo he visto en 20 años en el fútbol profesional. Nunca había visto algo así, profesionalmente deja mucho que desear lo que hicieron", dijo.

"Hablan de una renovación en el arbitraje. Yo no puedo estar en contra de eso, pero me acabo de enterar que eso esconde una realidad bastante nefasta. No fue con el afan de querer mejorar o renovar el arbitraje, fue con el afan de reducir los costos", mencionó.

"Un árbitro de juveniles lo hicieron arbitrar en Primera B pagándole como juvenil; cinco veces menos de lo que debería recibir como remuneración. Es un ejemplo claro de lo que esta gestión buscaba. Siento una pena enorme con lo que hicieron a este muchacho, porque manosearon sus sueños, sus ganas de surgir, en base de pagarle menos de lo que le corresponde", lamentó.

Pese a que Blanca considera que el posible paro de árbitros no busca "la cabeza de alguien", también tuvo palabras para el desempeño de Javier Castrilli. Creo que ante lo que ha ocurrido con la gestión de esta Comisión de Arbitraje, yo creo que el que venga va a ser mejor", cerró.