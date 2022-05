Patricio Blanca: Me hubiera gustado tener VAR, así corregía ese error

El árbitro Patricio Blanca, encargado de dirigir el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers, se refirió al inexistente gol que convalidó a favor del cuadro local, y que significó el empate 1-1 entre "loínos" y "caturros".

"El asistente es el que señala el gol. Desde mi posición no puedo evaluar si entra o no. Lo miré y el me indica que el balón entró: es el procedimiento que debo hacer por las reglas del juego. Después veo las imágenes y es de no creer", dijo a Deportes 13.

El silbante además indicó que no se dejó llevar por la celebración local a la hora de cobrar el tanto, y que conversó con el guardalíneas Cristián Espíndola, quien levantó su banderín indicando que el balón entró, "pero eso queda en la interna".

Blanca también declaró que la historia hubiese sido distinta con la implementación del VAR en el torneo de Ascenso. "Me hubiera gustado tenerlo, así corregía ese error", comentó.

Gracias al "gol" de David Escalante, Santiago Wanderers, que se manifestó tras la polémica, solo rescató un punto en el Estadio Zorros del Desierto, perdiendo la opción de escalar al 11° lugar de la Primera B. Cobreloa, por su parte, se mantuvo en el cuarto lugar de la clasificación.