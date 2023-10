Roberto Tobar defendió los 11 minutos de descuento en el Colo Colo-UC: Estuvo muy bien

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Roberto Tobar, defendió los 11 minutos de descuento que aplicó el juez Felipe González en el partido entre Colo Colo y Universidad Católica, aunque reconoció que se equivocó al no sancionar una infracción de Oscar Opazo sobre Clemente Montes.

"Como comisión creemos que estuvo muy bien, ya que después del minuto 70 cuando chocan las cabezas de Opazo y Clemente Montes se pierden dos minutos, luego saltamos a la amarilla de -Esteban- Pavez cuando derriba a Montes y lo entran a atender, luego se va a reanudar el juego y -Gary- Kagelmacher deja ese tiro libre directo para el portero -Nicolás Peranic- en una acción de pérdida de tiempo de forma intencional que ameritaba correctamente la segunda amonestación para el jugador", indicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creemos que Felipe González estuvo apegado al reglamento y encontramos que fue una excelente decisión", sentenció sobre el tema.

Tobar también dedicó palabras a una de las jugadas polémicas del encuentro, cuando Oscar Opazo derribó a Clemente Montes al límite del área grande del "Cacique": Hay cosas factuales, existen dos contactos del brazo de Opazo contra el rostro de Montes. Se vio que esto era una infracción de tiro libre directo y amonestación clara por infracción temeraria, donde el VAR a través de las imágenes y ángulos que revisan se dan cuenta que los dos contactos, sobre todo el último es muy al límite, pero no está sobre la línea ni tampoco dentro", argumentó.

"En la cámara se observa que el segundo contacto también es afuera. Felipe no ve la infracción, por eso no la sanciona, pero debió ser falta de tiro libre directo y amonestación. En esta acción el VAR no puede entrar ni llamar, ya que es una infracción fuera del área, no es un penal, donde pudo haber llamado es si malogra una situación manifiesta de gol. No es penal ni juego brusco grave", aclaró.

En lo relacionado a la expulsión de Gary Kagelmacher por hacer tiempo, sostuvo que "el portero de U. Católica constantemente excedió los tiempos de reanudación y en esta amonestación es claramente Kagelmacher quien deja el balón que iba a ejecutar, se prepara y al emprender la carrera deja el balón a Peranic, donde claramente no hay doble interpretación a eso y es una amarilla clara".

También habló acerca de la jugada en que Maximiliano Falcón reclamó penal de parte de Alfonso Parot y dijo que "se observa que hay un leve forcejeo, no creemos que existe la fuerza o una sujeción o jalón de manera imprudente temerario donde sea sancionable, por lo cual estamos de acuerdo con la no sanción del penal en contra de Falcón por parte de Parot, no encontramos que sea una falta para ser sancionada".

Para finalizar, explicó que los clubes no pueden exigir que algún árbitro deje de dirigir sus encuentros: "Nosotros somos una administración totalmente transparente, donde nadie nos puede indicar quién puede arbitrar o quien no, ante lo cual pasó el tema con Fernando Véjar con Colo Colo que se habló que nunca más iba a dirigir y los ha dirigido sin mayor problemas. Somos autónomos, no podemos recibir ningún tipo de presión de los clubes".