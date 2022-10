Roberto Tobar: Estoy viviendo un momento de bastante reflexión sobre el final de mi carrera

El árbitro nacional Roberto Tobar dejó abierta la puerta a un eventual retiro al reconocer que se encuentra "reflexionando" sobre el final de su carrera como colegiado.

"Estoy enfocado en, como gremio, hacer buenos arbitrajes para terminar de la mejor forma el torneo. Es tarea de todos querer esto y no influir en nada. Estoy viviendo un momento de bastante reflexión sobre el final de mi carrera", sostuvo en conversación con TNT Sports.

El juez FIFA además reconoció que "no pasé un momento personal bueno, que me llevó a bajar mucho el nivel. La pandemia me afectó bastante y tuve problemas familiares que me impidieron estar al cien por ciento. Necesitaba volver a mi nivel, el que todos conocían, y fui importante en partidos clave".

"Viene una camada de árbitros muy futbolizada, hay que hacer un muy buen trabajo con ellos para encaminarlos y mostrarles el camino para darle al fútbol chileno un juego más dinámico", agregó el colegiado.

"Se ha visto que en las competencias internacionales nos están pasando por encima en lo físico. Uno dirige afuera a equipos muy fuertes, con técnicas en velocidad, y eso marca la diferencia", sentenció.