Roberto Tobar: Le dedico todos los partidos a mis padres fallecidos

El juez chileno Roberto Tobar conversó con el programa "Sin Barrera" del Canal del Fútbol, en donde reveló que le dedica los encuentros que dirige a sus padres fallecidos.

Sobre esto, el árbitro de la última final de la Copa Libertadores señaló que "les dedico todos mis partidos, ya que no pudieron verme consagrado. Mi padre murió de leucemia y luego mi madre de cáncer al estómago. Me quedé solo".

A su vez, el referí nacional reveló cómo nación su pasión por esta profesión, relatando que "veíamos muchos partidos, entre medio, criticaba mucho a los árbitros chilenos y del extranjero, más que a los jugadores. Me dolían las injusticias arbitrales (...) Uno de los que más me dolió fue el penal al 'Huevo' Valencia que no le cobraron a la U con River Plate".

"En ese contexto, y con la espinita de no poder jugar fútbol a nivel profesional, nace la vocación de poder aportar al fútbol desde el ámbito arbitral", agregó.

En relación a la crisis social que atraviesa nuestro país, Tobar dijo que "no me sorprendió el estallido, porque se venía hablando desde hace tiempo. Se veía mucha falta de equidad. Hubo políticos que dieron respuestas bastante irrisorias a lo que pedía la sociedad, lo cual enervó aún más el clamor popular".

El capítulo de "Sin Barrera" con el juez Roberto Tobar será estrenado este lunes a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el CDF.