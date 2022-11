Roberto Tobar repasó su carrera: Las dos finales de Libertadores fueron mi mejor momento

Roberto Tobar, quien el domingo se despidió del arbitraje profesional, hizo un repaso de su carrera como juez y aseguró que su mejor momento lo vivió al momento de dirigir dos finales de Copa Libertadores.

"Sin duda que las dos finales de Copa Libertadores que me tocó dirigir. La ida del Boca-River y el partido único entre River y Flamengo. Estaba en mi mejor nivel físico y mental", explicó Tobar en entrevista con Las Últimas Noticias.

Junto con eso dijo que su peor momento se dio hace poco cuando quedó fuera de la carrera por llegar al Mundial de Qatar.

"Concuerdo, así lo pensaba yo también pero bueno, no se dio", comentó.

"Lamentablemente me lesioné en la última prueba física de este año en Asunción. Me desgarré y no hubo más que hacer", añadió.

"Es que cuando me desgarré fue esa oportunidad de más que me dieron. La verdad es que no llegué bien a las pruebas. Tuve en 2021 muy difícil en lo personal, me costó mucho salir de eso y se vio reflejado en mi nivel técnico y físico. Por fortuna he logrado ir superando estos problemas familiares y no me siento frustrado ni mucho menos por el efecto que causó en mi profesión", complementó.

Sobre dejar el arbitraje, Tobar expresó que "hoy para mí fue un despertar distinto a lo que estaba acostumbrado. Me metí al curso de árbitros cuando salí de cuarto medio. Más de la mitad de mi existencia ha sido ésta. Cuando me acosté el domingo realmente me puse intranquilo por lo que ahora tendrá que hacer fuera de la cancha".

"Para mí nunca fue un sacrificio tan grande eso de ceñirme a ciertas normas. Me despertaba pensando en el partido que venía, en el viaje que debía hacer y eso me motivaba tanto que dejar de lado otras cosas no era difícil", añadió.

Respecto al futuro, Tobar dijo que "he tenido conversaciones informarles con Pablo Milad, quien me ha dicho que su proyecto es trabajar con los estándares de FIFA y Conmebol, lo que me motiva mucho. Pero saber más antes de conversar ya más seriamente".

"Yo he estado ejerciendo como director de carrera de Arbitros en el INAF y veo muchos jóvenes con condiciones, que se preocupan de estar bien físicamente y de conocer bien el reglamento", añadió.