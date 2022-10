Tobar aclaró supuesto penal sobre Suazo: El impacto de Dituro no fue imprudente ni temerario

El árbitro nacional Roberto Tobar, de gran desempeño en el empate 0-0 del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, aclaró el supuesto penal reclamado por los "albos" por un manotazo de Matías Dituro sobre Gabriel Suazo en el final del primer tiempo.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa: "Dituro golpeó la pelota y después vimos que el impacto sobre el rostro del otro jugador (Suazo), no es imprudente ni temerario, no es una jugada violenta, por el contexto de la jugada. Nos comunicamos muy bien con José Cabero en el VAR y estuvieron de acuerdo con la interpretación".

Además, hizo un balance general del partido: "Me va a quedar en el recuerdo como uno de los partidos que más he disfrutado en mi carrera. Era un desafío importante, con grandes apuestas futbolísticas. Sabemos la personalidad de Quinteros y Holan y tienen equipos competitivos".

"Vimos dos equipos con fuerzas muy parecidas y parejas, y es lo que uno dirige en la Libertadores o Sudamericana. Equipos muy fuertes. Su capacidad física ayuda a darle continuidad el juego. No se quedan los jugadores en el piso para detener el juego. Ayer vi a equipos muy avezados y eso da gusto", añadió.

También, analizó el panorama general del arbitraje nacional: "Ha sido un año complejo, con varias interrupciones, pero hemos tratado de superarnos al interior del Comité Arbitral, de hacer las cosas bien. No digo que nosotros no nos equivocamos, pero también pasa por un tema de redes sociales, de que no hay temor a crucificarnos, por interpretaciones de periodistas deportivos o personas de Twitter. Hay un dejo de mala interpretación por la gente que comenta los temas en los medios. Es un trabajo conjunto para culturizar a la gente con las reglas del juego".

Avanzando en la conversación, dio algunas luces de su ausencia en el Mundial de Qatar 2022: "Un tema delicado. En el arbitraje sólo nos ven cuando están en la cancha. Hay problemas que uno tiene en la vida que repercute. Estamos bien, saliendo adelante".

Finalmente, palpitó el compromiso que va a arbitrar el fin de semana entre La Serena y Universidad de Chile: "Uno siempre quiere poner su estilo para aportar al espectáculo, pero también quiere ver la actitud que tienen los equipos. Es un partido donde puede haber mucho nerviosismo y uno tiene que adaptarse".