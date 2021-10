Tobar por el "contra todo y contra todos" de la UC: Si tienen dudas, lo más fácil es querellarse

El árbitro FIFA Roberto Tobar habló Al Aire Libre en Cooperativa y fue consultado por su postura en relación a las reacciones de Universidad Católica de sentirse perjudicados tras la victoria sobre Santiago Wanderers, en que fueron expulsados con polémica Germán Lanaro y Fernando Zampedri.

Más allá de mantener que la tarjeta roja exhibida al zaguero estuvo correcta y reconocer un error en la del ariete, el juez sostuvo que si en el cuadro estudiantil consideran que existe un complot para bajarlos de la lucha por el título, como lo sostenido en redes sociales por el goleador "cruzado" con un claro mensaje de "contra todo y contra todos", Tobar pidió que si tienen pruebas, presenten una querella.

"Nosotros estamos expuestos a muchas cosas como árbitros, es una profesión compleja, y tenemos que estar preparados para recibir todo tipo de críticas o tendríamos que dedicarnos a otra actividad, estamos conscientes que cometemos errores, cuando comienza la suspicacia mientras no sea de un jugador en el terreno de juego, vamos a estar preparados para cualquier tipo de crítica, el árbitro tiene que irse preparando. Solo nos queda aprender de estos errores y mejorar en lo profesional", declaró en nuestra emisora.

[Fotos] "Contra todo y contra todos": El mensaje de Zampedri tras la polémica victoria de la UC #CooperativaContigo https://t.co/Xs5gnoYGIp pic.twitter.com/YOyE39wyxl — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 21, 2021

"Llevo 20 años en esta actividad, he vivido y también leído por procesos judiciales que han pasado por Conmebol, y si tienen esa duda, lo más fácil es querellarse", indicó.

"Que venga la PDI, el FBI, que se haga una investigación si ellos tienen la prueba. Nosotros estamos llanos a que nos registren las llamadas, los correos electrónicos. No tengo ningún problema y sería lo más transparente, así quedamos todos tranquilos", agregó

En esa línea, dijo "de forma clara y abierta, que hagan una investigación y se termina esto, pero yo quiero hablar de fútbol, de interpretaciones de la regla, de jugadores. Este tema me da lo mismo, tengo que hacer bien mi trabajo".

"Yo no puedo hacerme cargo de las cosas que escriben los jugadores, empiezo a juzgar si la cuenta es de él, si es privada, no sé... hay tanto en redes sociales que es lo que menos me interesa Quiero seguir mejorando, con esta actuación que no fue muy buena, seguir progresando, aprendiendo. Es mi camino, mi horizonte, cada cual está abierto a escribir lo que quiera, no me hago cargo de esas cosas".

"Yo estoy dando la cara, estoy diciendo que me equivoqué en la segunda amonestación de Zampedri y como dije anteriormente, cada uno es dueño de las cosas que dice, yo me aboco a lo profesional, a seguir con mi carrera y tratar de no cometer errores como los que cometí ayer, nada más", siguió.

Las tarjetas rojas

Roberto Tobar, que como señalamos previamente reconoció que cometió un error en la expulsión de Zampedri, detalló que en esa jugada "veo el movimiento de su brazo izquierdo. No veo dónde impacta, y veo al jugador de Santiago Wanderers que se toma la cara, se revuelca en el pasto y digo que es amarilla clara con mi asistente de ese sector".

"Se ve el brazo, no vemos el codo sino que un brazo abierto, ahí tomamos la decisión de poner la segunda amonestación. Luego vimos las imágenes y era distinto a lo que había ocurrido y accedimos de forma clara y de frente que cometimos un error, sabemos que la altura en que está el torneo estos errores suman bastante, son notorios, queremos ser transparentes para que no salten suspicacias ni forma de reclamar que tienen hinchas o jugadores en esta actividad", continuó.

"Desde luego que asumo ese error, porque vimos las imágenes y es totalmente diferente o distinto a como lo aprecié en el terreno de juego", complementó.

Roberto Tobar informó "juego brusco grave" de Lanaro y "acción imprudente" de Zampedri #CooperativaContigo https://t.co/PvOVTAtXMD pic.twitter.com/7ItMtQQ9VW — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 21, 2021

"La de Lanaro la corroboramos después en camarines, con las imágenes que nos entrega TNT y esa no me cabe duda que es una sanción que tuvimos muy segura en la cancha, describí lo mismo que vimos en el terreno al VAR y el VAR con el relato que hicimos, corroboró la sanción, vimos que es infraccionado Germán, y al momento en que va cayendo, no voy a decir la intencionalidad, pero tenemos que medir la intensidad, la fuerza, con qué impacta y dónde impacta, estaban las consideraciones claras para tomar la decisión de expulsar", completó.