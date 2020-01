Agente de jugador nigeriano de Barnechea: Puede llegar a ser como Jorge Valdivia

Igeola Nojeem, representante del jugador nigeriano Ezeali Augustin, quien recientemente se sumó a Barnechea, discrepó con el club y sostuvo que el jugador no está a prueba, sino que tiene contrato. Además, lo comparó con Jorge Valdivia.

"Para mí todo tiene su forma, él tiene contrato con ellos ahora y yo quiero saber cuál va ser el proyecto y como va a funcionar con ellos. No sé porque me llamaron y me dijeron que esperara, porque no hay tiempo", nos dijo Nojeem en Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, se encargó de describir al jugador y sostuvo que "puede llegar a ser como Jorge Valdivia, es muy rápido y tiene buenos pases como De Jong", dijo el nigeriano.