Aseguran que Sevilla volvió a la carga por Ben Brereton Diaz

La prensa inglesa aseguró que Sevilla volvió a la carga en la búsqueda de contratar al delantero chileno-inglés Ben Brereton Díaz, que actualmente entrena en la pretemporada de Blackburn Rovers.

Según dio a conocer el sitio Football League World, el conjunto andaluz pretende conseguir el fichaje de "Big Ben", pero no está en condiciones de presentar los 25 millones de euros que pide el Blackburn.

Sin embargo, el equipo hispano estaría dispuesto a pagar cerca de 10 millones de la divisa del Viejo Continente más una serie de bonos.

Además, Brereton ha sido vinculado a West Ham y Leeds United, cuadros que militan en la Premier League.

