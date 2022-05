Blackburn Rovers activó cláusula del contrato de Ben Brereton y lo extendió hasta 2023

El club inglés Blackburn Rovers informó en su sitio oficial que activó la cláusula incluida en el contrato del delantero chileno Ben Brereton y extendió su permanencia hasta el 2023.

El vínculo del jugador nacional con el elenco británico expiraba a finales del próximo mes, pero con la decisión dada a conocer este jueves, estará en el club hasta el próximo año.

Brereton disfrutó su mejor temporada en los Rovers, donde marcó 22 veces y haciendo historia, considerando que 20 de ellos fueron en la segunda parte de la Championship League, convirtiéndose en el primer jugador que lo logra en 57 años.

Además, fue nombrado Jugador del Año por sus propios compañeros y Jugador del Año de los Juniors de Rovers.

📝 #Rovers have activated the one-year option in Ben Brereton Diaz’s contract, which was due to expire at the end of next month.



Read more. 👇



🔵⚪️