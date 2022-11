Brereton quiere cerrar de gran manera la primera rueda: Ojalá vayamos al receso luciendo bien

El delantero chileno Ben Brereton expresó la gran confianza que le da jugar como local en el Ewood Park, recinto en el que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos, por lo que espera ampliar esa racha este sábado en el choque con Huddersfield y así consolidar una gran primera parte en la Championship League.

"Nos ha ido bien ahí , sabemos que cuando jugamos en Ewood será un buen partido y quizás podramos lograr un triunfo", dijo en conversación con el sitio oficial de su equipo.

"Con todos los hinchas, y la emoción que hay por el club, es brillante... cuando salgo a la cancha en Ewood me siento bien, con confianza, y afortunadamente estoy marcando goles, así que es bueno", sostuvo.

Para el seleccionado nacional, "como delantero o atacante siempre quieres intentar y anotar goles, así que siempre es grandioso cuando sales frente a los hinchas, marcas algunos y ogras resultados para el equipo, pero todo el plantel ha tenido desempeños asombrosos, hemos tenido una buena racha en esta temporada. Nos quedan dos partidos y ojalá podamos lograr algunos puntos más para irnos al receso luciendo muy bien".

"Es muy especial, y también hablo por mis compañeros, cuando salimos a la cancha y están todos apoyándonos, creo que en cada partido en casa estamos consiguiendo que lleguen más y más fánaticos", agregó.

"Si podemos seguir construyendo en eso, tendremos un ambiente magnífico porque incluso ahora son muy bulliciosos y cuando avancemos en los partidos en casa, si vienen más hinchas, será un gran ambiente para jugar, pero ha sido grandioso, a todos mis compañeros les encanta y ahí es donde nos gusta jugar los partidos, después vamos de visita e intentaremos conseguir los tres puntos acá y allá", finalizó.

El duelo de Blackburn Rovers contra Huddersfield se jugará el sábado desde las 12:00 horas.

