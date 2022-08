Brereton se mostró enfocado en lo que viene para Blackburn ante opciones en la Premier League

El destacado futbolista nacional Ben Brereton Díaz manifestó su gran ánimo de cara a la segunda fecha del Championship de Inglaterra, en la que Blackburn Rovers enfrentará a Swansea este sábado.

Brereton expresó a través de su cuenta de Instagram: "El sábado fue un gran comienzo de temporada para Rovers. Tengo muchas ganas para el próximo partido".

Mientras tanto, Wolverhampton aparece como el pretendiente más decidido para quedarse con los servicios del chileno, aunque ya ha sido puesto por los medios en los planes de Leeds United y West Ham.

Ben Brereton Díaz 🇨🇱 to Wolves being finalised, here we go soon, as per .@salopwack 🐺🟠⚫️✍️✅️🔜



Blackburn will now turn their attention to Josh Bowler 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 of Blackpool 🍊, Nottingham Firest 🌳🔴 in the race. ✅️✍️👀