Brereton se quedó en Blackburn tras el cierre del mercado de pases en gran parte de Europa

El cotizado delantero chileno Ben Brereton Díaz se quedó en Blackburn Rovers, al menos hasta enero, tras el cierre del mercado de pases de verano en gran parte de Europa, luego de este 1 de septiembre.

Después de rechazar dos propuestas de Fulham, solo quedaba esperar que Everton hiciera un ofrecimiento final para quedarse con los servicios del nacional, pero los montos estaban lejos de los 20 millones de libras esterlinas (más de 20 mil millones de pesos chilenos), según informaron en Inglaterra.

También hubo interés de Leeds United sobre el final del período de traspasos.

De hecho, el elenco de Blackburn publicó una fotografía con el chileno celebrando e invitando a sus hinchas a irse a dormir tranquilos.



Brereton es la gran figura de Rovers, después de anotar 22 tantos la temporada anterior, su mejor registro desde que debutó en el fútbol profesional, lo que coincidió con su aparición en la selección chilena.

Ahora, la danza de millones por el nacional esperará hasta el mercado de invierno en el "viejo continente", en caso de que el futbolista mantenga sus buenos números en el Championship.

To clarify the reports earlier, Everton made a phone call on Ben Brereton Diaz and whilst there were discussions, once again the figures were nowhere near Rovers' valuation. He is going nowhere this transfer window.#Rovers https://t.co/0AWQFoAdcP