Brereton sin "Boxing Day": Blackburn Rovers anunció suspensión de su duelo ante Hull City

El seleccionado chileno Ben Brereton no podrá vivir el "Boxing Day" junto a Blackburn Rovers, ya que se confirmó la suspensión del duelo ante Hull City en la Championship.

Blackburn en sus redes sociales comunicó que "el partido de hoy se postergó debido a casos positivos de Covid-19 en el equipo de Hull City".

Además, pidieron "disculpas a los aficionados que han realizado el viaje al MKM Stadium por la decepción y las molestias causadas por la notificación tardía del aplazamiento".

El equipo de Brereton, quien lleva 19 goles en la temporada, se ubica tercero con 42 puntos y a solo tres del líder Fulham.

