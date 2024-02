Brereton también postula al Gol del Mes en la Premier League

El gol que anotó Ben Brereton para Sheffield United ante Crystal Palace, a los pocos segundos de iniciado el partido, postula a la mejor anotación de enero en la Premier League.

La conquista que abrió el marcador en la derrota de los "santos" por 3-2 fue elegida entre los nominados y compite con goles de Bernardo Silva, Anthony, Oscar Bobb, Danilo, Neal Maupay, Eberechi Eze y Michael Olise.

Para votar por el chileno, es necesario ingresar al sitio oficial del torneo inglés.

Ben Brereton Díaz's strike at Crystal Palace is up for the @PremierLeague Goal of the Month award 👏 pic.twitter.com/JT0QaPKYp0