DT de Blackburn: Brereton es amado por los chilenos y no quiere darles la espalda

Tony Mowbray, técnico de Ben Brereton en Blackburn Rovers, dio a conocer el especial vínculo que se ha generado entre el delantero y los chilenos, asegurando que viajará para la última doble fecha Clasificatoria.

El inglés afirmó que Brereton "volará a Chile el día 20 para reportarse el 21, donde lo van a evaluar. Es ir y volver y creemos que no deberían correr ningún riesgo con él. Pero lo llamaron y tienen derecho a hacerlo".

Sobre las posibilidades que tiene de jugar, Mowbray adelantó que "son muy pocas. Si llegase a jugar con Uruguay depende del resultado contra Brasil. Pero reitero, si no es necesaria su participación estará en un avión de regreso".

El técnico también destacó el vínculo de Brereton con nuestro país: "Se ha ganado el cariño del pueblo chileno"

"Ha pasado un gran momento con su país y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda y no me gustaría que lo hiciera. Pero debe saber que el club es el que paga su salario", sentenció.

💬 "He's loved by the people of that country, he doesn't want to turn his back on them and I wouldn't expect him to do that."



