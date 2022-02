Familia chilena que viajó a Inglaterra finalmente se reunió con el lesionado Ben Brereton

La historia de la familia chilena que viajó a Inglaterra exclusivamente para ver jugar a Ben Brereton tuvo un final feliz a pesar de la lesión del delantero.

Jhovan Kesternich se hizo viral al anunciar que viajaría junto a su familia solo para ver jugar a Brereton frente a Millwall, sin embargo, el atacante se lesionó frente a West Bromwich Albion y quedó descartado para el partido, que finalmente se terminó suspendiendo por mal clima.

Tras la viralización de la historia, Brereton pidió disculpas y hoy la familia Kesternich tuvo su premio al reunirse con el delantero, quien visibilizó muletas y una bota ortopédica en una foto que postearon en redes sociales.

"Por fin lo logramos! Es como un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que nos apoyaron y ayudaron", publicó Jhovan Kesternich.

@Rovers @benbreo We finally did it! It's like a dream came true 🤍💙🇨🇱

Thanks to all who support and help us ❤️ pic.twitter.com/xO5g1oLu7x