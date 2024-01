Medio español sobre Ben Brereton: Parece ahora un anotador consagrado

Ben Brereton está viviendo un renacer en el fútbol inglés, dejando atrás su mal paso por Villarreal. El delantero anotó su segundo gol con Sheffield United en Premier League, aunque terminó siendo derrota por 3-2 ante Crystal Palace.

La situación del atacante no pasó desapercibida en España, donde el medio Relevo realizó un análisis sobre su rendimiento, lamentando que Villarreal no pudiera aprovechar su potencial. En una nota titulada "A este Ben Brereton nos lo han cambiado", el medio señaló que el extremo de 24 años tenía el potencial para suplir las expectativas, pero no logró demostrarlo durante su paso por el "Submarino Amarillo".

"El caso es que su situación da pie al recelo. Porque el Ben Brereton que no ha marcado ni un solo gol desde agosto en el Villarreal parece ahora un anotador consagrado", añadió.

A pesar de su éxito en Inglaterra, el medio aseguró que los aficionados no deben preocuparse, ya que Brereton "volverá a casa el próximo mercado de verano".