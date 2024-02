Sheffield United adelantó festejos del Año Nuevo Chino junto a Ben Brereton

El delantero nacional Ben Brereton tuvo un gran impacto en su llegada a Sheffield United, marcando en sus dos primeros encuentros en Premier League, lo que inspiró a que el club destacase al nacionalizado chileno en las vísperas del Año Nuevo Chino.

A través de su cuenta de X (@SheffieldUnited), el equipo inglés compartió una fotografía del ariete con una prenda de entrenamiento caracterizada con la temática oriental y escribiendo: "Celebrando el Año del Dragón de Madera".

Celebrating the Year of the Wood Dragon 🐉 pic.twitter.com/h7obk5HJJG