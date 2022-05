¡Tremendo! Brereton fue elegido el mejor jugador del año y el mejor junior de la temporada en Rovers

El nacional Ben Brereton Díaz comienza a ver los frutos de la gran temporada que tuvo en Blackburn Rovers y la selección chilena, ya que recibió dos importantes premios por parte de su club.

Brereton fue elegido por sus compañeros como el mejor futbolista de la temporada en su escuadra, en tanto que, también fue galardonado como el mejor jugador junior de su equipo.

"Big Ben" marcó 21 goles y tres asistencias en la campaña con Rovers, mientras que en La Roja aportó con tres tantos más en las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

🏆 The Players' Player of the Year trophy was presented to @benbreo by Kevin Walsh, from Frank House Care Services.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/UakmiRS8ui