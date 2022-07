West Ham United acelera gestiones para sumar a Ben Brereton

El club inglés West Ham United, que milita en la Premier League, está muy interesado en abrochar el fichaje del delantero chileno Ben Brereton.

Según informó el reportero británico de Sky Sports Dharmesh Sheth, en Football Daily, el seleccionado de la Roja es uno de los nombres que los "hammers" quieren sumar para reforzar el bloque ofensivo.

Desde Blackburn Rovers, club con el cual el delantero tiene contrato por un año más, por lo que necesitan tomar una decisión sobre él en este periodo, piden alrededor de 15 millones de libras para permitir su salida.

West Ham, que desea incorporar al menos a seis refuerzos, también se encuentra muy cerca de abrochar el fichaje del italiano Gianluca Smacca y de acuerdo a lo señalado por la prensa de Inglaterra, buscan que junto a Brereton se conviertan en las principales piezas del ataque.

