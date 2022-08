Carlos Zambrano relató golpe que le dio Benedetto: "No me lo esperaba"

El jugador peruano Carlos Zambrano contó cómo fue la pelea que protagonizó con el delantero Darío Benedetto, compañero en Boca Juniors, y que derivó en una sanción del club para ambos.

"Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato y él me pidió disculpas en el camarín. Yo me contuve y no fue nada grave, sólo una inflamación", dijo en diálogo con el medio Trome de Perú.

El zaguero criticó el castigo de dos partidos que les impuso la tienda xeneize: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo porque yo no hice nada. No estoy contento, pero sólo me queda aceptar la medida".

La pelea fue protagonizada por los futbolistas en el entretiempo del pasado partido ante Racing.