Dani Alves: No estaría mal retirarme en Boca Juniors, siempre me despertó algo diferente

El lateral brasileño de Sao Paulo, Dani Alves, sorprendió al asegurar que no descarta la opción de terminar su carrera jugando en Boca Juniors.

En un Live de Instagram, el zaguero respondió a la pregunta de un hincha sobre un posible retiro en el club "xeneize" afirmando que "no estaría mal. Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican".

La frase del ex FC Barcelona despertó interés en Argentina, en donde el diario Olé aseguró que "el jugador con más títulos en el mundo tiene un sueño azul y amarillo".

"Dani Alves, de él se trata esta historia, confesó nuevamente su amor por Boca. No sólo eso. También admitió que se ilusiona con pasar por el club antes de su retiro. Golazo al corazón de los hinchas xeneizes...", afirma la publicación.