El día en que Mauricio Macri ofreció a delantero qatarí para reforzar a Boca Juniors

Boca Juniors vive días movidos con un nuevo proceso de elecciones por delante, y en medio de ello es que se conoció una sabrosa historia que involucró al expresidente del club y de la República de Argentina Mauricio Macri, al actual director deportivo del club Juan Román Riquelme y al delantero y seleccionado qatarí Almoez Ali.

Fue Riquelme el que reveló durante los últimos días de por qué Qatar Airways desistió de seguir siendo patrocinador del club "Xeneize" a mediados de 2022. "Nosotros estuvimos un año sin auspicio. Yo supe seis meses antes que nos quedaríamos así porque Macri nos dijo que si no traíamos al centrodelantero de Qatar no seguiría el contrato con el sponsor", detalló.

"Yo amo a Boca y prefería a Cavani y Benedetto que con todo el respeto, el 9 de Qatar que no sabía quién es. Yo dije que no llegara porque cómo me iban a imponer traerlo al jugador", apuntó el también vicepresidente de Boca.

En contraparte, Macri contó su versión de lo sucedido. "Un amigo personal fanático de Boca y Argentina lo llamé en su momento para decirle que Boca necesitaba sponsor y si podía dar una ayuda. Ahí comenzó el auspicio de Qatar Airways y dos años y medio después me llamó esa persona y me dijo que tenía a este delantero de Qatar para ver si se le podía dar una oportunidad en el club".

"Yo le dije a Román (Riquelme) que no tenía idea si Almoez Ali jugaba bien, pero que le diera una oportunidad en los entrenamientos por cortesía o jugar algún partido de primera ronda de Copa Argentina. Después Román no se contactó con nadie de Qatar para incorporar a este jugador y el auspicio se perdió", agregó en su versión.

Toda esta historia surgió en medio de las elecciones presidenciales que se vienen en Boca Juniors de cara al 2024, con Riquelme como candidato y la candidatura opositora de Andrés Ibarra y el propio Macri.