Ex zaguero de la U lapidó a Darío Benedetto tras polémica con Zambrano

El ex jugador argentino Cristián Traverso, que estuvo en U. de Chile en la década de los '90 y en la actualidad forma parte de un panel de comentaristas en TyC Sports, liquidó al atacante argentino de Boca Juniors Darío Benedetto por su cruce con Carlos Zambrano el pasado domingo.

¡Escándalo! Aseguran que Benedetto golpeó a Zambrano y lo dejó con una marca en el rostro #CooperativaContigo https://t.co/cmHv7Gw2hs pic.twitter.com/V1BpRnngqb — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 15, 2022

"Estoy cansado de las disculpas (de Benedetto). Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro... No te mandes más cagadas, hermano. Y listo. Déjate de joder. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada", sostuvo.

"¿Cómo vas a exponer así a tu compañero? Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar, en qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo tú y yo soy el 'boludo'? Yo en algún momento te la cobro", siguió.

"Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco -golpe- y tiene que salir a jugar...", completó.

Traverso fue parte del bicampeonato azul en 1995 y 1996.