Guardiola hizo un guiño para dirigir a Boca Juniors: ¿Quién lo sabe?

El técnico de Manchester City, Pep Guardiola, fue consultado por su futuro una vez que deje la banca del conjunto inglés, instancia en la que el español hizo un guiño a Boca Juniors.

"No sé cuál será mi destino dentro de unos años. Lo que tenga que pasar, pasará. Cuando me tenga que ir del City, me voy a ir. Y me iré a mi casa y me tomaré un tiempo", dijo Guardiola en conversación con el podcast La Primera Jugada, de Olé.

"Si necesitara irme a Argentina a entrenar, yo que sé, a Boca por ejemplo, para que no se enfaden los de Boca porque me dijeron que elogié a River, pues me iré a Boca, qué se yo, ¿quién lo sabe", agregó el entrenador español.

En la misma entrevista volvió a elogiar a Marcelo Bielsa tras su despido de Leeds United: "Seguro que dejó un legado a sus jugadores. No estuve allí dentro pero seguro hay un antes y un después en sus jugadores luego de haberlos dirigido".

"Dicen que no ha ganado mucho. Dale el Barcelona, mi Barcelona a ver si no ganaba. Yo no creo que hubiese podido ascender con su Leed", sentenció Guardiola.