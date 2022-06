Juan Román Riquelme: Vidal y Cavani nacieron para jugar en Boca

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, se refirió a las opciones de Arturo Vidal y Edinson Cavani, asegurando que son jugadores que nacieron para jugar en el cuadro xeneize, lo que no significa que llegarán al club, esto por una cuestión económica, aunque tampoco cerró la puerta.

Al ser consultado sobre el chileno en ESPN, el ex "10" de Boca, respondió que "nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa. Cavani nació para jugar acá. ¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos"

"Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado. Vamos a cuidar nuestro club mucho, parece complicado cuando uno dice que agarró un club con deuda, después de dos años armanos un gran plantel, con jugadores de categoría y estamos muy contentos con lo que tenemos. Hay buenos jugadores, si tratan de escuchar y aprender cada día, van a aprender mucho, pero lo único que quiero es que tratemos de disfrutar", agregó.

Finalmente, advirtió que "podemos tener seis extranjeros, tenemos cinco, pero el 30 de junio Hurtado termina el préstamo, así que nosotros tenemos la plaza ocupada. ¿Vidal y Cavani te gustaría? ¿Y Suárez? Sí, son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar".