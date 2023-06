La fiesta de Boca: Juan Román Riquelme tuvo su despedida ante una Bombonera repleta

Juan Román Riquelme tuvo este domingo su partido despedida ante una Bombonera completa, que ovacionó a uno de sus ídolos máximos en un encuentro que enfrentó a Boca Juniors con la selección Argentina, liderada por Lionel Messi.

Además de Lionel Messi, el partido despedida de Juan Román Riquelme contó con presencias estelares como Lionel Scaloni, Leandro Paredes, Ángel Di María, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Fernando Gago, Javier Saviola, Pablo Aimar, Diego Placente, Ezequiel Lavezzi, Carlos Navarro Montoya, Óscar Córdoba, Rodrigo Palacio, Blas Giunta, Walter Samuel, entre otros.

Los entrenadores de ambos equipos fueron José Néstor Pekermam, Alfio Basile y Carlos Bianchi, a quienes Riquelme les dedicó unas palabras en su discurso final.

"Usted de chiquito fue mi técnico, me ha ayudado mucho. Lo quiero mucho y ojalá sean muy felices usted y toda la familia", le dijo a Pekerman. "Es el mas lindo de esta noche, me ha enseñado como deportista y cómo es la vida, lo quiero mucho 'Coco', me costó mucho encontrarlo", le dedicó palabras a Basile.

"Llegó en el 98, y ud es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es fácil. Es toda suya. Me siento parte de su familia, lo quiero mucho", concluyó sobre Bianchi, con quien alzanzó los títulos continentales de 2000 y 2001.

Luego, se calzó una camiseta de Boca con la 10 de Diego Maradona y sentenció: "Soñaba con comprarle la casa a mi mamá. Ustedes me trataron de maravillas, del primer partido al último, eso fue maravilloso. Fui un afortunado. Me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona".

"Después pasó el tiempo, me puse más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, pero son los dos más grandes que vi en toda mi vida y es maravilloso tenerlo acá. Para todos los 'bosteros '... tener la suerte de tenerte acá es inolvidable, ojalá la hayas pasado muy bien. Te quiero mucho", fue la frase en referencia a Messi y su presencia.

"Mi papá me hizo 'bostero', como todos ustedes. Voy a morir 'bostero'. Les agradezco a todos por el cariño. Me acuesto y levanto todos los días pensando en cómo mantener esta relación. Yo sin ustedes, no podría vivir", sentenció Riquelme.

Riquelme a la hinchada de Boca: "Cada día le pido a Dios que sigamos teniendo esta relación. Yo sin ustedes no podría vivir"



El final fue con una postal de todos los presentes junto al homenajeado Juan Román Riquelme, que pasó por las filas "Xeneizes" entre 1996-2022 y 2007-2014, además de defender los colores de Argentinos Juniors, FC Barcelona y Villarreal.

Además fue mundialista con Argentina en Alemania 2006, ganó la Copa del Mundo Sub 20 1997 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, junto a un vicecampeonato de Copa Confederaciones (2005) y Copa América (2007).