Macri aseguró que Milei le pidió "recuperar la alegría" de Boca Juniors

Mauricio Macri, exmandatario de Argentina, declaró que el candidato libertario a la Presidencia de ese país, Javier Milei, le pidió "recuperar la alegría" perdida en Boca Juniors.

"Nos ha encargado públicamente de recuperar la alegría y como muchos hinchas de Boca quiere recuperar esa ilusión", comentó Macri, quien fue timonel de la entidad 'xeneize' entre 1995 y 2007, en una rueda de prensa celebrada en Buenos Aires para presentarse como vicepresidente primero del opositor Andrés Ibarra para las elecciones del club.

Las declaraciones respondían a otras del aspirante ultra a la Casa Rosada, en las que dijo que quería volver a ser hincha del equipo de La Ribera, que, según él, abandonó por un exceso de populismos en la gestión de Daniel Angelici.

"Bastante con que vivo en un país populista como para además ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas", dijo el libertario en una entrevista con motivo de la campaña electoral.

Al ser preguntado por su vínculo con Milei, Macri bromeó diciendo que Boca ya tiene portero, en referencia a que Milei tuvo un pasado como arquero en las categorías inferiores de Chacarita Juniors.

La coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), de la que es referente el político de Tandil (provincia de Buenos Aires), fue la gran perdedora de las elecciones argentinas 2023, en las que terminó en tercer lugar y, por tanto, sin opción de aspirar a la segunda vuelta, en la que Milei y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, pugnarán por la Presidencia argentina.

Tras esa debacle de su formación, Macri expresó su apoyo a Milei y está haciendo campaña a su favor con vistas a la segunda vuelta, que se celebra el domingo 19 de noviembre.

La fórmula Ibarra-Macri tiene claro su deseo de que Boca vuelva a estar entre los mejores equipos del mundo, por lo que ambos destacaron la exitosa gestión del político que, tras presidir el club, fue alcalde de Buenos Aires (2007-2015) y presidente de Argentina (2015-2019).

Durante su gestión como presidente de Boca, la entidad logró cuatro de las seis Copas Libertadores de su palmarés (2000, 2001, 2003 y 2007), además de dos títulos de Copa Intercontinental (2000 y 2003), con nombres como los de Carlos Bianchi en el banquillo y leyendas 'xeneizes' como Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y al que está enfrentado, y Carlos Tévez.

"En ese momento hubo un conjunto de mujeres y hombres con dedicación, profesionalismo, con vocación de muchos que entendimos que era un honor estar en Boca. Justamente porque está en duda, estoy hoy acá, cuando Andrés me lo pidió, dije que no podía dejar a Boca a la arbitrariedad. Nuestro Boca actual no tiene futuro", declaró Macri en alusión a la gestión de Jorge Ameal y Riquelme.