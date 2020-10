ANFP dio a conocer el fixture de la segunda rueda del Campeonato Nacional

La ANFP dio a conocer el esperado fixture de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020, la cual tendrá un orden distinto de partidos que la primera etapa, y que aún no tiene programación.

Esta etapa complementaria del torneo tendrá una interesante jornada inicial, en la que habrá un vibrante duelo entre el puntero y el sublíder Unión Española y Unión La Calera, en Santa Laura.

Además, Universidad Católica recibirá a Cobresal, mientras que los atribulados Colo Colo y Universidad de Chile enfrentarán a Palestino y Santiago Wanderers, respectivamente.

Los partidos de la fecha 18:

- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido

- Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers

- Deportes La Serena vs. Huachipato

- Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta

- Unión Española vs. Unión La Calera

- Deportes Iquique vs. Curicó Unido

- Universidad Católica vs. Cobresal

- Everton vs. O'Higgins

- Palestino vs. Colo Colo

Revisa acá el fixture completo de la segunda rueda