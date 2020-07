ANFP se plantea volver a la competición incluso con cuarentena

Si bien en estos momentos 21 de los 33 estadios que albergan el fútbol profesional chileno están fuera de zonas de cuarentena, en la ANFP creen que los protocolos están capacitado para que se pueda retomar el fútbol la última semana de agosto o la primera de septiembre.

La idea, explican desde Quilín, es que incluso en aquellas ciudades donde hay cuarentena se pueda jugar: "Puede que sean mucho menos de 21 comunas, pero también su hubo autorización para entrenar en comunas con cuarentena ¿Por qué no para jugar sin público?", explicó una fuente de la Asociación a El Mercurio.

Desde el Ministerio de Salud son más cautos y apelan al Programa Paso a Paso, que recién permite reuniones de hasta 50 personas en la fase 4: "Aunque podría analizarse un protocolo como se hizo con los atletas de alto rendimiento", dijo al matutino una fuente.

En el Ministerio de Deportes, en tanto, son claros y dicen que "aún no hay una fecha para volver a jugar. Mientras no esté, no podemos saber qué condiciones habrá".