Antofagasta se quedó en blanco ante Huachipato y sigue en el sótano

Deportes Antofagasta fue incapaz de superar a Huachipato en el Estadio "Calvo y Bascuñán" y pese a jugar con un hombre de más en los últimos minutos terminó igualando sin goles para mantenerse como colista del Campeonato Nacional.

En duelo válido por la fecha 11, el cuadro nortino no hizo un buen partido y terminó siendo dominado por el elenco del acero, no obstante, las escasas opciones de gol no llegaron a concretarse.

La expulsión de Marcelo Cañete dejó al cuadro dueño de casa con un hombre de más, no obstante, el cero se mantuvo hasta el pitazo final.

Antofagasta llegó a los 7 puntos y sigue último en la tabla.

Huachipato, en tanto, sumó 17 unidades y es cuarto.